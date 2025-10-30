Carlos Freitas, ex direttore sportivo della Fiorentina, ha fatto il suo intervento nel corso del Pentasport di Radio Bruno usando queste parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Ex DS viola: “Onore a De Gea dopo le sue parole. Ecco cosa serve per la svolta”
news viola
Ex DS viola: “Onore a De Gea dopo le sue parole. Ecco cosa serve per la svolta”
Ecco le parole di Carlos Freitas, ex DS viola, sull'attuale critica situazione della Fiorentina.
Cosa sta succedendo a questa Fiorentina?—
Nessuno si aspettava un inizio del genere. Le qualità dei giocatori ci sono, e dell'allenatore pure. Ma adesso mi sembra di vedere una squadra che ha paura. Non penso che Pioliabbia scelto la maggior parte di questa rosa. Per fare bene il suo tipo di gioco servono determinate qualità.
Riguardo al lavoro di Pioli e dei giocatori...—
Conoscendo il pensiero calcistico di Stefano, penso che sia il tipo da cambiare modulo durante la partita e da volere un gioco di posizione. Nei momenti difficili come questo serve solo avere personalità. Non si possono discutere tutte le volte le qualità dell'allenatore. Il discorso di De Gea, deve mettere d'accordo tutti i suoi compagni: niente paura e continuare a lavorare ricordandosi per cosa si lotta.
Chi può fare da leader in questa squadra?—
Non mi piace fare nomi senza conoscere la personalità dei giocatori dei quali parlo, ma ci sono tanti giocatori che hanno tanta esperienza e che per questo possono aiutare molto anche i più giovani. In situazioni così difficile servono uomini veri... Come si sente spesso: "Uomini forti, destini forti". Trovare i tre punti col Lecce sarebbe come tirare un sospiro di sollievo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA