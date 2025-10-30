Sabatini: “Pioli non si rende conto del disastro. Centrocampo leggero”

Viola News
Le parole di Sandro Sabatini ai microfoni di Radio Sportiva
Sandro Sabatini, ai microfoni di Radio Sportiva, ha commentato il momento della Fiorentina dopo il 3-0 contro l'Inter:

E' una squadra che non si rende contro del disastro, neanche Pioli. E' partita con un mercato che non dispiaceva, ma il centrocampo non si vede, è leggero, bellino. Sono centrocampisti che si assomigliano molto per caratteristiche. Pioli non sta rendendo le aspettative, è lecito aspettarsi molto di più.

