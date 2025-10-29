Viola News
Calhanoglu: “Sui rigori sempre concentrato. Grazie a Chivu per la scossa”

Le parole del centrocampista dell'Inter, Hakan Calhanoglu, al termine della vittoria contro la Fiorentina grazie anche alla sua doppietta
Il protagonista assoluto della vittoria dell'Inter questa sera, Hakan Calhanoglu, ha parlato così a DAZN al termine della partita vinta contro la Fiorentina:

Il gol? E' quello che faccio sempre, non mi interessa chi ci sia in porta. Poi quando arriva il rigore sono sempre concentrato. Sono contento. Oggi fatta una grande prestazione. Grazie al mister, che dà sempre qualcosa in più sul piano mentale. Ci ha dato la forza per vincere la partita.

