Pioli: “Ho promesso mari e monti. Sono convinto che ne usciremo”

Le parole dell'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, al termine della partita persa contro l'Inter a San Siro

Redazione VN 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 23:44)

L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato a DAZN della situazione in casa viola dopo la sconfitta con l'Inter di questa sera:

Evidente che abbiamo retto bene, da squadra, nel primo tempo. Loro hanno spinto di più nella ripresa e non abbiamo avuto l'energia per riprendere la partita.

Il calendario è stato difficile e noi ci abbiamo messo del nostro. Crediamo in quello che facciamo. Chiaro che è una situazione che pesa, avere una classifica così brutta non fa bene. Vogliamo fare bene nelle prossime partite per dimostrare che non meritiamo questa situazione. Dobbiamo riuscirci e ci riusciremo.

Non sarà un'impresa. Noi dobbiamo uscirne perché abbiamo le qualità per farlo. Il momento è negativo, tutto ci viene contro. Non penso che non sia un gruppo che non ci crede, non responsabile. Le prossime saranno partite importanti, difficili da preparare a livello mentale, ma noi dobbiamo essere sereni e domenica buttare in campo tutto quello che abbiamo per tornare alla vittoria.

Nella mia carriera ne ho avuti di momenti difficili, ma questo è particolarmente difficile. Sono arrivato a Firenze promettendo mari e monti e la situazione è quella che è. Sono convinto di quello che voglio fare e ci riuscirò.