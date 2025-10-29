L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha parlato a DAZN al termine della partita contro la Fiorentina vinta 3-0. Le sue parole.
Chivu: “All’intervallo ho preteso una reazione e così è stato”
Le parole dell'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, al termine della vittoria contro la Fiorentina di questa sera
Era importante la vittoria e reagire. Oggi abbiamo tirato fuori una buona prestazione, di grande maturità, per cercare di smuovere la loro organizzazione. Nel primo tempo siamo stati troppo leziosi, poi nella ripresa ci siamo sciolti e i gol sono arrivati. Ho approfittato del gol per parlare alla squadra e sistemare delle cose che non mi era piaciute. Calhanoglu? La sua qualità non si discute. Bastava solo che trovasse la continuità giusta. È un centrocampista completo, che ha la leadership dentro. Sono contento della sua prestazione e di quella di tutti gli altri centrocampisti. La reazione che pretendevo all'intervallo l'ho vista. A volte un allenatore deve capire dove intervenire. Per la testa mi era passata di fare un paio di cambi, ma poi l'abbiamo sbloccata. Sono letture che un allenatore fa, non vuol dire che uno è più bravo e uno meno bravo.
