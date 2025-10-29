Pioli: “Zero vittorie nelle prime 9, è chiaro che qualche problema ce l’abbiamo”

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo il fischio finale della partita contro l'Inter:
Non siamo riusciti a fare qualcosa in più, non è che non si poteva. Sul primo gol si poteva, dopo idem. Le prossime due partite sono importanti perché vogliamo migliorare la nostra classifica e vincere la prima partita in campionato. Non ci siamo ancora riusciti. Loro hanno pressato forte per tutta la partita, con tanta qualità tecnica e balistica, noi volevamo stare compatti, l'abbiamo fatto bene nel primo tempo. Poi loro hanno alzato il ritmo e sono stati bravi a colpirci dove non ci siamo chiusi.
Mi fido dei miei giocatori. Oggi ho scelto un centrocampo di gamba perché sapevo che avremmo dovuto rincorrere. Poi parliamoci chiaro, se non abbiamo vinto nessuna partita delle prime nove è chiaro che qualche problema ce l'abbiamo. Abbiamo già incontrato quasi tutte le squadre di alta classifica, ora dobbiamo dimostrare di non meritare la nostra posizione contro quelle di bassa.
