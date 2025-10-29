Ferrari: “Manca la serenità, io per primo non devo reagire alle critiche”

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato a Sky prima della gara contro l'Inter:
Il presidente ci è rimasto vicino, è con noi e quotidianamente ci chiede di dare ognuno il suo apporto, la sua presenza anche se non fisica si sente. I tifosi? Io per primo devo andare oltre critiche e rabbia e lavorare. A Vienna si sono avuti segnali e il tifo ha apprezzato. Abbiamo una guida esperta, che gode della nostra fiducia e che cerca di inculcare nei giocatori la serenità e la tranquillità che forse in questo momento mancano. Gli ultimi venti minuti col Bologna ci saranno utili.
Su Pioli e la formazione—
La posizione su Pioli è quella, non abbiamo cambiato idea assolutamente. Ci confrontiamo tutti i giorni, anche con il presidente. Dobbiamo mettere più serenità e anche tanta rabbia in campo. Speriamo questo sempre di più e il prima possibile. Abbiamo una rosa importante: Ndour sta crescendo. Da un punto di vista fisico ha caratteristiche che stasera ci possono servire. In difesa fatte scelte per far rifiatare anche qualcuno, Ranieri ha una frattura al naso. Oggi dal 1' anche giocatori che hanno giocato meno ultimamente. Giusto che ci siano critiche in questo momento, anche noi siamo arrabbiati. Durante la settimana cerchiamo di isolarci e lavorare partita dopo partita. Non hanno mai smesso di tifarci, ora tocca a noi.
