Bisseck: “Svolta un’ottima partita. Chivu persona speciale”

Il difensore dell'Inter, Yann Aurel Bisseck, ha parlato a DAZN al termine della vittoria contro la Fiorentina. Le sue parole:
Le parole del difensore dell'Inter, Yann Aurel Bisseck, al termine del successo per 3-0 contro la Fiorentina
La difesa è molto importante. Oggi abbiamo fatto un'ottima gara, in difesa e attacco. Siamo contenti. La mia posizione di oggi? Io voglio sempre giocare, non mi interessa dove. So che vogliamo giocare con una linea più alta. Abbiamo fatto tutti un'ottima gara. Chivu? Lui è allenatore. Una persona molto gentile, anche fuori dal campo. Possiamo parlare di tutto insieme a lui, anche di cose non di calcio.
