Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Ndour: “Pio Esposito fortissimo. Noi cresciuti insieme a Brescia”

news viola

Ndour: “Pio Esposito fortissimo. Noi cresciuti insieme a Brescia”

Ndour: “Pio Esposito fortissimo. Noi cresciuti insieme a Brescia” - immagine 1
Le parole del centrocampista viola, Cher Ndour, a pochi minuti dal fischio d'inizio tra Inter e Fiorentina a San Siro
Redazione VN

Il centrocampista della Fiorentina, Cher Ndour, ha parlato a DAZN prima della gara contro l'Inter a San Siro:

Pio Esposito, oltre che un giocatore fortissimo è una ragazzo intelligente. Siamo cresciuti insieme a Brescia, lo conosco molto bene, abbiamo iniziato insieme a 5 anni. I miei compagni sapranno difendere al meglio. Speriamo che oggi non faccia gol. Sono contento per lui per quello che sta facendo.

Leggi anche
Pio Esposito su Dzeko: “Un Idolo, a fine partita gli chiederò la maglia”
Flachi: “Come play vedo meglio Fagioli rispetto a Mandragora. Ecco perché”

© RIPRODUZIONE RISERVATA