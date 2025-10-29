Il centrocampista della Fiorentina, Cher Ndour, ha parlato a DAZN prima della gara contro l'Inter a San Siro:
Ndour: “Pio Esposito fortissimo. Noi cresciuti insieme a Brescia”
Le parole del centrocampista viola, Cher Ndour, a pochi minuti dal fischio d'inizio tra Inter e Fiorentina a San Siro
Pio Esposito, oltre che un giocatore fortissimo è una ragazzo intelligente. Siamo cresciuti insieme a Brescia, lo conosco molto bene, abbiamo iniziato insieme a 5 anni. I miei compagni sapranno difendere al meglio. Speriamo che oggi non faccia gol. Sono contento per lui per quello che sta facendo.
