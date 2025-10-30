Viola News
Lo Monaco: “Giocatori spaventati. Esonero? Solo se la squadra non è con lui”

Le parole di Pietro Lo Monaco ai microfoni di Radio Sportiva
Il direttore sportivo, Pietro Lo Monaco, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva commentando il momento della Fiorentina:

L'allenatore si cambia solo se la squadra non è con lui. La Fiorentina ha un problema generale che comincia con le scelte fatte da Pioli. Se è stato lui l'ideatore della campagna acquisti ha sbagliato. La Fiorentina gioca anche in maniera innaturale, i giocatori sono spaventati. Appena vanno sotto diventa una squadra che non c'è più. Ma devi avere la testa per stare la sotto. Bisogna capire se il tecnico riesce a rassicurare la squadra. La Fiorentina non esprime un calcio. Ha tanti buoni giocatori, ma non ha peso specifico a centrocampo.

