Radu Dragusin, dopo la conferenza stampa di presentazione, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Dragusin a Sky: “Serie A campionato tattico. Cosa mi porto dalla Premier”
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Dragusin a Sky: “Serie A campionato tattico. Cosa mi porto dalla Premier”
Le parole di Radu Dragusin ai microfoni di Sky
Ho sensazioni positive, l'Italia è sempre stato un luogo speciale per me, qui sono diventato il difensore che sono. Sono felice di essere qui. Serie A? L'ho seguita un po', ma è un campionato molto tattico, con dettagli elevati. Bisogna subito pensare a quello che si deve fare.
Paratici—
Ci conosciamo da tanto. Ho un rapporto importante, abbiamo parlato. Voglio ripagare la sua fiducia.
Sulle condizioni fisiche e la Fiorentina—
Fisicamente sono apposto, ho recuperato. Mi sento bene e sono pronto di iniziare. Ho deciso di venire alla Fiorentina per il progetto. È stata una scelta facile. Aspettative? Le aspettative sono quelle di crescere e migliorare. È prematuro fissare gli obiettivi, ma ho visto tanta voglia di far bene.
L'esperienza in Premier League—
È un'esperienza che mi ha lasciato cose positive, è una realtà diversa da quella italiana. Sono grato di averla vissuta. Mi ha aiutato giocare con i migliori attaccanti al mondo, ti fanno crescere.
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