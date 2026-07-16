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Dragusin a Sky: “Serie A campionato tattico. Cosa mi porto dalla Premier”

Dragusin
Le parole di Radu Dragusin ai microfoni di Sky
Redazione VN

Radu Dragusin, dopo la conferenza stampa di presentazione, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky. Le sue parole:

Ho sensazioni positive, l'Italia è sempre stato un luogo speciale per me, qui sono diventato il difensore che sono. Sono felice di essere qui. Serie A? L'ho seguita un po', ma è un campionato molto tattico, con dettagli elevati. Bisogna subito pensare a quello che si deve fare.

Paratici

—  

Ci conosciamo da tanto. Ho un rapporto importante, abbiamo parlato. Voglio ripagare la sua fiducia.

Sulle condizioni fisiche e la Fiorentina

—  

Fisicamente sono apposto, ho recuperato. Mi sento bene e sono pronto di iniziare. Ho deciso di venire alla Fiorentina per il progetto. È stata una scelta facile. Aspettative? Le aspettative sono quelle di crescere e migliorare. È prematuro fissare gli obiettivi, ma ho visto tanta voglia di far bene.

L'esperienza in Premier League

—  

È un'esperienza che mi ha lasciato cose positive, è una realtà diversa da quella italiana. Sono grato di averla vissuta. Mi ha aiutato giocare con i migliori attaccanti al mondo, ti fanno crescere.

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