Beppe Dossena ha commentato la possibilità di far giocare insieme Oulai e Fagioli

Redazione VN
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Beppe Dossena, ex centrocampista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Queste le sue parole:

Non amo il concetto dell'inizio di stagione, della squadra nuova. Quando inizia il campionato si sa e le prestazioni fisiche si possono programmare. Bisogna essere pronti e preparati quando si parte. Il risultato a Roma fa rumore, si deve pretendere di più.

Oulai e Fagioli

I giocatori d'élite possono giocare insieme. Ma lì c'è un dirigente sportivo con esperienza, mi fido. Poi allenatore e squadra devono fare il loro.
ROMA VS FIORENTINA

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