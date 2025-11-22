Dodo al miele: “Firenze sei la nostra forza. Ci impegneremo”

Dodo, dopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus (LE PAGELLE), ha speso delle dolci parole nei confronti dei tifosi viola e della squadra su Instagram. Ecco le sue parole:
L'uscita social di Dodo dopo la Juventus
"Firenze, sei la nostra forza, grazie per essere sempre al nostro fianco. L’anno è lungo e ci impegneremo per migliorare le cose. Congratulazioni alla squadra, non ho potuto continuare la partita, ma voi siete dei guerrieri e avete lottato fino alla fine".
