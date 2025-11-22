Goretti: “Bravo Vanoli. Ora bisogna ripetersi nelle prossime 26 di campionato”

Roberto Goretti, direttore sportivo della Fiorentina, ha commentato con soddisfazione la prova dei viola nei canali ufficiali del club, sottolineando come la squadra abbia finalmente mostrato lo spirito che Firenze pretende: "La squadra è stata squadra", ha detto senza giri di parole. Merito anche del nuovo allenatore Paolo Vanoli, capace- secondo il dirigente - di inserirsi rapidamente nelle dinamiche interne e di intervenire tempestivamente nelle situazioni più delicate: "È stato molto bravo il mister, bravo Vanoli a entrare subito dentro certe situazioni".