Roberto Goretti, direttore sportivo della Fiorentina, ha commentato con soddisfazione la prova dei viola nei canali ufficiali del club, sottolineando come la squadra abbia finalmente mostrato lo spirito che Firenze pretende: "La squadra è stata squadra", ha detto senza giri di parole. Merito anche del nuovo allenatore Paolo Vanoli, capace- secondo il dirigente - di inserirsi rapidamente nelle dinamiche interne e di intervenire tempestivamente nelle situazioni più delicate: "È stato molto bravo il mister, bravo Vanoli a entrare subito dentro certe situazioni".
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Goretti: “Bravo Vanoli. Ora bisogna ripetersi nelle prossime 26 di campionato”
news viola
Goretti: “Bravo Vanoli. Ora bisogna ripetersi nelle prossime 26 di campionato”
Il commento del direttore sportivo della Fiorentina
Ma l’entusiasmo per il segnale positivo non basta. Goretti richiama tutti alla continuità: "Adesso tocca a tutti dimostrarlo nelle prossime 26 partite di campionato, e ogni volta che si scende in campo". Il direttore sportivo ha ribadito quali devono essere i pilastri del percorso viola: aiutarsi, restare compatti, avere fiducia nel compagno. "Questi aspetti non devono mai mancare", ha concluso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA