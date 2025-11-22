Viola News
Rigore tolto a Vlahovic, Marelli: “Forzatura del protocollo”. La spiegazione

Così l'esperto arbitrale a Dazn
Redazione VN

“Nella dinamica si trattengono entrambi, ma visto che Vlahovic aveva già superato l’avversario, la valutazione è di campo. Difficilmente ci sarà una rivalutazione", aveva detto Luca Marelli, esperto arbitrale di Dazn, in presa diretta, venendo smentito poi da chiamata Var e rigore revocato a Vlahovic nel primo tempo di Fiorentina-Juventus. "Quella di concedere una punizione in favore della Fiorentina mi sembra una forzatura del protocolloNon credo ci fosse fallo di Pablo Marì, ma anche sostenere che fosse fallo di Vlahovic mi sembra abbastanza azzardato. Vero che Vlahovic trattiene Pablo Marì, ma altrettanto fa il difensore della Fiorentina nei suoi confronti. In queste circostanze si dovrebbe lasciare la decisione di campo. Il VAR ha avuto dubbi e ha preferito restituire all’arbitro l’ultima parola".

Al termine della partita ha continuato nell'analisi: "Il VAR non sarebbe dovuto intervenire. Per quale motivo è intervenuto con l'on field review? Una volta fischiato, perché c'è stata la revisione. E' stata forzata, va ben oltre il protocollo".

