Spalletti: “Per vincere qui serve altro. Cori per Vlahovic? Cose che non hanno senso”

Redazione VN 22 novembre - 20:47

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il fischio finale della gara contro la Fiorentina:

"Siamo stati troppo scolastici nel primo tempo e abbiamo fatto degli errori dal punto di vista della qualità che non possiamo fare perché il nostro livello deve essere superiore a quello che abbiamo mostrato. Dobbiamo assolutamente alzare il livello per venire su campi insidiosi come questo e vincere. Abbiamo trovato una squadra che aveva voglia di reagire, un allenatore che sa dare una carica emotiva perché conosciamo l'attitudine di Vanoli a far lottare i suoi calciatori. Ma noi siamo stati scelti per fare di più.

Ambizione Scudetto? Ho detto che come ambizione bisogna avere la lotta per lo Scudetto, non lo Scudetto. Penso di riuscire di far dare più di quello che abbiamo fatto vedere oggi. Il silenzio dei giocatori nello spogliatoio evidenzia che anche loro non sono contenti. E' una cosa che mi fa piacere. Dobbiamo giocare un calcio differente.

Yildiz poco coinvolto nel primo tempo? Lo abbiamo trovato poco perché abbiamo portato troppe volte il pallone sul perimetrale difensivo. Non abbiamo imbucato. Quando lo abbiamo fatto, liberando qualcuno al limite dell'area, abbiamo sbagliato il passaggio. Nel primo tempo ha giocato centrale, nel secondo tempo sul centro-sinistra, ma dobbiamo trovarlo di più. Dobbiamo giocare di più sulla punta e verticalizzare di più.

Cori razzisti contro Vlahovic? Dusan è un carattere di quelli che più gli vanno addosso più reagisce in maniera corretta e positiva. Dal punto di vista sociale la dobbiamo far finita di sentire robe che non hanno senso nello sport. Più ci si mette a fare questo step, più imbruttiamo lo sport più bello del mondo. Se non ci fosse il calcio sarebbe una vita più triste. Dobbiamo migliorare anche questo".