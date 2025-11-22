Mandragora: “Grande reazione, ce la prendiamo. Sarà lunga, Vanoli ce l’ha detto”

Rolando Mandragora, centrocampista viola in gol nel pareggio contro la Juventus, ha reagito così a Dazn:
Abbiamo avuto una grande reazione contro una squadra forte, peccato per non essere riusciti a vincere ma portiamo a casa un risultato importante. Sarà per la prossima. Il mister lo ha detto a noi dopo averlo detto in conferenza, non sarà facile ma ne usciremo.
