Mandragora: “Grande reazione, ce la prendiamo. Sarà lunga, Vanoli ce l’ha detto”

Così il centrocampista dopo la partita
Rolando Mandragora, centrocampista viola in gol nel pareggio contro la Juventus, ha reagito così a Dazn:

Abbiamo avuto una grande reazione contro una squadra forte, peccato per non essere riusciti a vincere ma portiamo a casa un risultato importante. Sarà per la prossima. Il mister lo ha detto a noi dopo averlo detto in conferenza, non sarà facile ma ne usciremo.

