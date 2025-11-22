Cecchi: “Al 45′ pensavo di affondare. Adesso vedo la luce in fondo al tunnel”

Stefano Cecchi, intervenuto dopo il pareggio della Fiorentina, ha raccontato le sue sensazioni contrastanti tra un primo tempo da brividi e una ripresa che, invece, gli ha acceso un barlume di ottimismo. “All’intervallo ero certo di...

Redazione VN 22 novembre - 20:35

Stefano Cecchi, intervenuto dopo il pareggio della Fiorentina, ha raccontato le sue sensazioni contrastanti tra un primo tempo da brividi e una ripresa che, invece, gli ha acceso un barlume di ottimismo. "All’intervallo ero certo di affondare,» ha ammesso il giornalista, "ma questo secondo tempo mi ha ridato speranza".

Per Cecchi, la Fiorentina ha finalmente mostrato la capacità di liberarsi dalle proprie paure, affrontando la gara con un coraggio che nelle ultime settimane sembrava smarrito. "La squadra è stata intensa, presente sul piano del carattere. Ho visto cose che negli ultimi tempi non vedevo più", ha sottolineato, indicando proprio nella ritrovata personalità il segnale più incoraggiante.

Tra le note più positive, Cecchi ha evidenziato la prova di Moise Kean, apparso brillante e determinato: "Con questo carattere e con un Kean così, inizio davvero a scorgere una luce in fondo al tunnel". Ottime parole anche per Fortini, definito "un giocatore che dovrebbe essere sempre in campo, per freschezza e impatto".

Pur senza nascondere che la Fiorentina non sia ancora fuori dai problemi, Cecchi ha voluto rimarcare come i passi avanti siano tangibili: "«La squadra non è guarita, ma rispetto alle scorse settimane la febbre è un po’ scesa". Un messaggio di moderata fiducia, alimentato anche dal rallentamento delle dirette concorrenti e dalla sensazione che il tempo per risollevarsi ci sia ancora.