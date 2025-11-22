Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Kean chiaro dopo la Juve: “L’importante era dare un segnale”

news viola

Kean chiaro dopo la Juve: “L’importante era dare un segnale”

Kean chiaro dopo la Juve: “L’importante era dare un segnale” - immagine 1
Le parole a caldo dell'attaccante viola
Redazione VN

 Moise Kean ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio casalingo contro la Juventus:

"L'importante era dare un segnale contro una grande squadra, prendiamo cose positive e negative e lavoriamoci. Sta a noi andare avanti e dimostrare come abbiamo fatto oggi".

Leggi anche
Rigore tolto a Vlahovic, Marelli: “Forzatura del protocollo”. La spiegazione
Vanoli: “Un punto sulla strada della salvezza. Kean leader, va servito meglio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA