Moise Kean ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio casalingo contro la Juventus:
Kean chiaro dopo la Juve: "L'importante era dare un segnale"
Kean chiaro dopo la Juve: “L’importante era dare un segnale”
Le parole a caldo dell'attaccante viola
"L'importante era dare un segnale contro una grande squadra, prendiamo cose positive e negative e lavoriamoci. Sta a noi andare avanti e dimostrare come abbiamo fatto oggi".
