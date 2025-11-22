Vanoli: “Un punto sulla strada della salvezza. Kean leader, va servito meglio”

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Juventus:
Ho detto ai ragazzi di sentire questa sofferenza, bisogna saperlo fare. Abbiamo aggiunto un punto sulla strada per la salvezza, l'obiettivo è cambiato e ne dobbiamo essere consapevoli. Eravamo compatti ma quando dovevamo mangiare campo per andare a pressare lasciavamo Marì con Vlahovic. Abbiamo attaccanti forti ma per servirli bene dobbiamo imparare a giocare dal basso. Testa bassa e pensiamo a recuperare che poi arriva la Conference.
Parliamo di un attaccante forte, l'ha dimostrato. Mi spiace che non abbia trovato il gol, ma da solo mette in difficoltà le difese. E' un leader, abbiamo giocato con due attaccanti, abbiamo ampia scelta e dobbiamo solo servirli meglio.
