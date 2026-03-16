Milan Djuric, attaccante della Cremonese, ha parlato della sfida contro la Fiorentina nel pre partita di DAZN:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Djuric nel pre: “Per noi stasera è fondamentale. Arrabbiati dopo Lecce”
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Djuric nel pre: “Per noi stasera è fondamentale. Arrabbiati dopo Lecce”
La carica dell'attaccante bosniaco in vista della Fiorentina
Serata fondamentale per noi. La sconfitta di Lecce ci ha colpito molto, ma abbiamo l’occasione di riscattarci. È bello giocare con Bonazzoli: ci conosciamo bene e speriamo di disputare una grande partita.
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