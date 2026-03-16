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VIOLA NEWS news viola radio e tv Goretti: “Kean vuole esserci dopo mesi difficili. Solomon torna dopo la sosta”

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Goretti: “Kean vuole esserci dopo mesi difficili. Solomon torna dopo la sosta”

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"Saranno importanti tutte le partite fino al 24 maggio, chiaramente la Fiorentina deve riuscire a centrare l'obiettivo salvezza"
Redazione VN

Il Dt della Fiorentina Roberto Goretti ha parlato da Cremona ai microfoni di Dazn, nel prepartita di Cremonese-Fiorentina:

"È una partita importante, lo dice la classifica. Saranno importanti tutte fino al 24 maggio, chiaramente la Fiorentina ormai deve riuscire a centrare un obiettivo importante che è la salvezza. Solomon? Sta finendo il percorso riabilitativo, al rientro dalla sosta col Verona lo avremo a disposizione. Kean ha avuto mesi difficili per due infortuni che dopo Udine si sono quasi sovrapposti, vuole esserci e aiutare i compagni. Stasera deciderà l'allenatore quanti minuti può giocare".

Assetto societario? "La Fiorentina nei mesi di novembre e dicembre ha deciso di iniziare un processo alla ricerca di quello che dovrà essere nel futuro. Guardando sempre con grande concentrazione all'oggi, al salvare questa stagione. E contemporaneamente si lavora al futuro".

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