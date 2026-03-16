Goretti: “Kean vuole esserci dopo mesi difficili. Solomon torna dopo la sosta”

"È una partita importante, lo dice la classifica. Saranno importanti tutte fino al 24 maggio, chiaramente la Fiorentina ormai deve riuscire a centrare un obiettivo importante che è la salvezza. Solomon? Sta finendo il percorso riabilitativo, al rientro dalla sosta col Verona lo avremo a disposizione. Kean ha avuto mesi difficili per due infortuni che dopo Udine si sono quasi sovrapposti, vuole esserci e aiutare i compagni. Stasera deciderà l'allenatore quanti minuti può giocare".