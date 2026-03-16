Gosens nel pre: “Ho ritrovato la forma, Parisi sta facendo una grande stagione”

Parisi? "Fabiano sta facendo una grande stagione, si è messo a disposizione anche in quel ruolo. Sto provando a mettere il mio in quel ruolo, sono un terzino che ama attaccare. Con gli inserimenti in una difesa a quattro è diverso, non posso chiudere sul secondo palo come da quinto. Ho ritrovato la mia forma fisica che è fondamentale per il mio stile di gioco, sono contento che il mister mi abbia scelto, devo dare conferma e ripagare la sua fiducia".