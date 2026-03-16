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DS Cremonese nel pre: “Dobbiamo rimanere uniti. Oggi partita che conta più di tutte”

DS Cremonese nel pre: “Dobbiamo rimanere uniti. Oggi partita che conta più di tutte” - immagine 1
Le parole del direttore sportivo della Cremonese
Redazione VN

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, è intervenuto a DAZN prima della gara contro la Fiorentina. Ecco le sue parole:

Clima? Questa è una partita importante, ma contano tutte da qui alla fine. Veniamo da un periodo negativo abbastanza lungo, ma dobbiamo cercare di dare il meglio nelle difficoltà. Rimaniamo uniti e concentrati perché questa è un'opportunità. Okereke? Si è sempre allenato bene, avevamo un posto in lista e abbiamo sfruttato questa possibilità. Ha qualità importanti. Esonero Nicola? Adesso non pensiamo all'esito negativo. C'è voglia di fare bene e lottare con tutte le nostre forze per rimanere nella categoria.

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