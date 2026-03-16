Sandrelli: “Kean in campo anche con una gamba sola. Conta la testa stasera”

"In fase di conclusione non è lui, ma Kean è l'unico che ha spunto. Fiorentina, servono unità d'intenti e voglia di fare il risultato"

Redazione VN 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 19:30)

Massimo Sandrelli è intervenuto ospite nel corso del "Pentasport" di Radio Bruno. Così in vista di Cremonese-Fiorentina:

"Nello sport e quindi anche nel calcio vale la testa, la convinzione. La Fiorentina deve essere un complesso, con unità intenti e la voglia di fare insieme il risultato e approfittare delle mancanze dell'avversario, cosa che quest'anno non è mai riuscita a fare. Col Parma quello 0-0 sembrava quasi un biscotto, ma non faceva il gioco della Fiorentina. Dipende molto dall'atteggiamento collettivo, se la squadra sa che deve combattere non può finire con zero cartellini. Deve entrare in campo per approfittare della qualità che ha in organico, proteggendo dall'avversario i propri difetti".

Cremonese? "Mi aspetto che entri in campo con grande determinazione, la qualità è quella che è ma saranno con la bava alla bocca. Più che il calcio in questo caso conta l'atteggiamento".

Kean? "In fase di conclusione non è lui, ma lo farei giocare anche con una gamba sola. È l'unico che ha spunto, giocate e l'intuizione per arrivare al gol".