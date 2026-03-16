Malusci: “Occhio a Djuric e alle palle alte. Comuzzo fa sempre lo stesso errore”

"A Udine stessa situazione, non vorrei che la Fiorentina scendesse in campo con la paura. La Cremonese è più abituata"

Redazione VN 16 marzo - 19:06

Alberto Malusci è intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno per parlare dell'imminente Cremonese-Fiorentina:

"La Fiorentina manca in mentalità, la Cremonese è più abituata a lottare in quelle posizioni. A Udine c'era la stessa identica situazione, non vorrei che la squadra possa scendere in campo con la paura. Mi aspetto invece una partita diversa e che non si ripetano gli stessi errori, che Udine sia stata di lezione per giocare una partita con il coltello fra i denti

Valori in campo? "La Fiorentina è nettamente superiore, ma loro giocano in casa. Quest'anno sono mancati i giocatori chiave come Kean e De Gea, la classifica altrimenti sarebbe stata diversa. Quello che ti hanno dato lo scorso anno per fare il salto di qualità. Giocare di reparto e con attenzione, specialmente nelle palle alte che sono il punto forte di Djuric. La loro partita credo sarà fatta di poco fraseggio e molte palle lunghe a cercare il centravanti".

Comuzzo? "Sta accusando la situazione della Fiorentina oltre alle sue personali, è un ragazzo che si deve ritrovare perché ha dimostrato di valere. Deve lavorare sulla testa perché quest'anno fa sempre lo stesso errore di concetto. Vuol dire che sta facendo fatica dal punto di vista mentale. Chi lo gestisce deve essere bravo, sia l'entourage sia lo staff interno alla squadra".

Piccoli? "Si sta dando molto da fare per quello che è il gioco della Fiorentina per un attaccante che fa sempre quel lavoro sporco. A me piace, si sta dannando l'anima per la causa, non è un goleador ma spero che arrivi il prima possibile".