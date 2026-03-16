Amoruso: “Cremonese ha tutto da perdere. Piccoli paga i soldi spesi”

"Piccoli non è un bomber da venti gol, dà l'anima e combatte. Nella valutazione di tutti pesano i soldi spesi"

Redazione VN 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 18:33)

Lorenzo Amoruso nel corso del "Pentasport" di Radio Bruno è intervenuto a poche ore da Cremonese-Fiorentina:

"Mi auguro che stasera i giocatori ricordino ogni punto lasciato per strada e ogni occasione persa. Per fare una prestazione cattiva, vendersi cara la pelle per prendersi il risultato e i tre punti. È l'occasione per dare una bella botta da dare alla Cremonese e staresti meglio a livello psicologico per affrontare poi l'Inter domenica prossima, con uno spirito e una mente diversi. Non mi aspetto una Cremonese chiusa in difesa che aspetta il contropiede, la Fiorentina però dovrà fare la partita e sfruttare le assenze che hanno loro in difesa. Mi aspetto una squadra aggressiva, reattiva e pronta a ribattere colpo su colpo".

Differenze con Udine? "A differenza dell'Udinese ho l'impressione che la Cremonese abbia tutto da perdere stasera, è quella che sta sotto. La Fiorentina deve giocare da squadra tranquilla e mantenere alta la concentrazione. Rispetto a un mese fa la squadra di Vanoli è migliorata nella gestione della palla. È una partita in cui la squadra deve rimanere ordinata. La stagione resta assai complicata, tirarsene fuori completamente è molto più difficile di quanti molti avessero ipotizzato".

Vincere per puntare alla Conference? "Se vinci stasera non cambia niente, il Rakow è una squadra di Serie C italiana, è veramente poca roba. La differenza è enorme tra le due squadre, ancor più che nel turno precedente. Il goal subito è un errore di Comuzzo che ha veramente sbagliato la lettura, ancora una volta. Credo che i titolarissimi in Conference andranno comunque in panchina. È troppo importante stasera per pensare ad altro".

Piccoli? "Vado controcorrente. Non lo vedo un giocatore in difficoltà, ma credo risenta delle tante aspettative per quanto è stato pagato. Non è un bomber da venti gol, dà l'anima e combatte. Nella valutazione di tutti pesano i soldi spesi, non so se sia stato svalutato più dall'annata dalla Fiorentina o al suo rendimento. Non mi sento di dare colpe a Piccoli dicendo che sia un giocatore che non vale nulla".