Mandorlini: “Stasera non ci deve essere paura. Nicola proverà di tutto”

"Questo è il classico scontro salvezza, non stanno vivendo un grande momento. La Cremonese viene da un altro scontro diretto perso, a Lecce, e deve provare il tutto per tutto oggi. La Fiorentina non ha i valori per stare lì, ma al di là dei valori, vanno messi in campo altri elementi. C'è stato un momento dove a Cremona era difficile giocare. Nicola deve provare di tutto, soprattutto con una diretta concorrente, conterà moltissimo la testa. Ci sono delle pressioni diverse, se hai paura vuol dire che il percorso futuro sarà ancora peggiore. Stasera deve essere una partita di carattere. Ogni partita ha una sua storia, e non conta quello che è successo prima. In una Serie A così devi stare attento in ogni circostanza"