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Cecchi: “A Cremona tutti vorremo vincere, ma prenderei anche un punto”

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Le parole del noto giornatista Stefano Cecchi, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulle ultime in casa Fiorentina
Redazione VN

Stefano Cecchi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

La Fiorentina è una squadra terrorizzata, io lo sono ancora di più. Vorrei vincere, ma non mi lamenterei di un pareggio alla fine. Ho come l'idea che la Fiorentina non riesca a far vedere la propria forza, e si sia rassegnata. Il pareggio mi mantiene vivo dalla paura che ho.

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