Stefano Cecchi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Cecchi: “A Cremona tutti vorremo vincere, ma prenderei anche un punto”
news viola
Cecchi: “A Cremona tutti vorremo vincere, ma prenderei anche un punto”
Le parole del noto giornatista Stefano Cecchi, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulle ultime in casa Fiorentina
La Fiorentina è una squadra terrorizzata, io lo sono ancora di più. Vorrei vincere, ma non mi lamenterei di un pareggio alla fine. Ho come l'idea che la Fiorentina non riesca a far vedere la propria forza, e si sia rassegnata. Il pareggio mi mantiene vivo dalla paura che ho.
© RIPRODUZIONE RISERVATA