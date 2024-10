Di Stefano (Sky): “Palladino come il primo Montella. Adli davvero eccezionale”

Palladino ? "È bravo, ma gli va dato il tempo per affermarsi. Bisogna attendere, ha tantissimi giocatori nuovi all'interno della rosa. Ha un ottimo staff, fatto da ex giocatori e personaggi di prima fascia, questo è molto importante, Penso che alla fine imboccherà la strada giusta, glielo auguro. Aveva già le idee chiare a 35/36 anni e sono convinto che uno così determinato prima o poi arriva. È la sua prima vera panchina , a Monza è passato dallo spogliatoio della Primavera a quello della prima squadra. È in una piazza ambiziosa , tra le più esigenti del panorama italiano. Mi ricorda il primo Montella che arrivò sulla panchina viola dal Catania".

Adli? "L'anno scorso ha giocato molto bene, non ho capito perché il Milan se ne sia provato. Non era un protagonista, ma poteva essere un buonissimo comprimario. È un buonissimo giocatore, non è Pirlo, ma col livellamento del campionato in basso può starci e si disimpegna bene. Fa più gruppo di tutti, organizza cena e compatta l'ambiente. È un ragazzo veramente eccezionale".