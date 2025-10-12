L'ex attaccante Arturo Di Napoli ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva sulla Nazionale e il bomber viola Moise Kean:
Di Napoli: “Italia con attaccanti di valore. Kean? Ecco cosa mi piace di lui”
Gattuso sta facendo un lavoro straordinario nel far ritornare l'entusiasmo nel vestire la maglia della Nazionale, soprattutto quando hai così tanti attaccanti di valore. Fa bene a giocare con due numeri 9, ha tante alternative e vedo tante coppie di attaccanti che si completano a vicenda. Retegui ha grandi qualità e si mette a disposizione, ma Kean mi piace molto: ha qualità fisiche e realizzative importanti e i due insieme si sposano anche bene. Per il gioco di Gattuso, loro due sono imprescindibili. Abbiamo trovato i numeri 9, ora manca però unnumero 10, che salta l'avversario e che crea superiorità numerica. Ma sono sicuro che Gattuso saprà trovarlo.
