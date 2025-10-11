Retegui: “Ho parlato con Kean dell’infortunio, mi sono fatto un’idea”

L'attaccante azzurro, Mateo Retegui, ha commentato sulla Rai, al termine della partita vinta contro l'Estonia, le condizioni di Moise Kean. Le sue parole:
Le parole dell'attaccante azzurro, Mateo Retegui, sull'infortunio rimediato da Moise Kean contro l'Estonia
Penso non sia niente di grave, ho parlato con lui nello spogliatoio. Con Esposito mi son trovato bene, abbiamo tante soluzioni davanti anche con Lucca e Scamacca.
