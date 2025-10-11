Viola News
Retegui: “Ho parlato con Kean dell’infortunio, mi sono fatto un’idea”

Le parole dell'attaccante azzurro, Mateo Retegui, sull'infortunio rimediato da Moise Kean contro l'Estonia
L'attaccante azzurro, Mateo Retegui, ha commentato sulla Rai, al termine della partita vinta contro l'Estonia, le condizioni di Moise Kean. Le sue parole:

Penso non sia niente di grave, ho parlato con lui nello spogliatoio. Con Esposito mi son trovato bene, abbiamo tante soluzioni davanti anche con Lucca e Scamacca.

