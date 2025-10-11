Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS nazionali Gattuso su Kean: “Ha fastidio alla caviglia. Speriamo bene”

nazionali

Gattuso su Kean: “Ha fastidio alla caviglia. Speriamo bene”

Gattuso su Kean: “Ha fastidio alla caviglia. Speriamo bene” - immagine 1
Le parole del ct Gennaro Gattuso al termine della vittoria contro l'Estonia sulle condizioni di Moise Kean
Redazione VN

Il Commissario Tecnico dell'Italia, Gennaro Gattuso, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della vittoria contro l'Estonia. Queste le sue parole sulle condizioni di Moise Kean:

Vediamo, vediamo. Ci ho parlato poco, ha un po' di fastidio alla caviglia. Speriamo bene per lui.

Leggi anche
Viola in Nazionale: Gudmundsson ne fa due insieme. Gol e infortunio per Kean
Estonia-Italia 1-3: gli Azzurri vincono e convincono. Ma che sfortuna per Kean!

© RIPRODUZIONE RISERVATA