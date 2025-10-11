Il Commissario Tecnico dell'Italia, Gennaro Gattuso, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della vittoria contro l'Estonia. Queste le sue parole sulle condizioni di Moise Kean:
Gattuso su Kean: “Ha fastidio alla caviglia. Speriamo bene”
Le parole del ct Gennaro Gattuso al termine della vittoria contro l'Estonia sulle condizioni di Moise Kean
Vediamo, vediamo. Ci ho parlato poco, ha un po' di fastidio alla caviglia. Speriamo bene per lui.
