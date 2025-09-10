Paolo Di Canio, ex calciatore della Lazio e oggi opinionista, a Sky Sport ha parlato di Moise Kean e del futuro dell'attaccante viola. Ecco le sue dichiarazioni:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Di Canio sicuro: “Kean è pronto per una big, speriamo possa giocare per lo scudetto”
news viola
Di Canio sicuro: “Kean è pronto per una big, speriamo possa giocare per lo scudetto”
L'opinione di Paolo Di Canio sull'attaccante della Fiorentina Moise Kean e sul futuro, che per l'ex Lazio, dovrebbe essere lontano da Firenze
E' ancora giovanissimo e ha fatto diverse esperienze, anche in situazioni complicate. Ora io spero che diventi un giocatore importante anche per un top club che gli dia la dimensione per poter determinare ai massimi livelli, vincere uno Scudetto, decidere una partita al Mondiale. Lui può anche sbagliare due partite, però poi ne fa tre o quattro alla grande e non lo puoi discutere. E' pronto per andare dove sei davvero sotto pressione, Milan, Inter, magari anche tornare alla Juve con una nuova consapevolezza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA