Pasquale Iachini, ex esterno della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio di alcune tematiche della Fiorentina attuale. Ecco le sue dichiarazioni:
P. Iachini: “Col Torino troppo piatti. Ben vengano i giocatori alla Fazzini”
Le parole dell'ex viola, Pasquale Iachini su Jacopo Fazzini e sulla partita pareggiata per 0-0 contro il Torino
Ho visto la partita della Fiorentina col Torino, un po’ piatta, ben venga che ci siano giocatori come Fazzini ai quali piace ancora dribblare. A Firenze esiste solo il calcio e sono tutti innamorati della Fiorentina. Alla presentazione del libro di Antognoni mi fermavano tutti, era una grande soddisfazione
