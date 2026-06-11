L'agente FIFA ed esperto di calcio sudamericano, Lorenzo De Santis, ha parlato a Lady Radio del mercato della Fiorentina. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv De Santis ammette: “Ecco chi prenderei per sostituire Dodò e Kean”
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De Santis ammette: “Ecco chi prenderei per sostituire Dodò e Kean”
Le parole dell'agente FIFA, Lorenzo De Santis, sul mercato che dovrebbe fare la Fiorentina questa estate se dovessero partire Dodò e Kean
L'auspicio è che la Fiorentina possa fare qualcosa già prima del Mondiale, poi qualche giocatore si potrà andare a prendere anche in base a quello. Giay, che ha fatto bene al San Lorenzo e poi è andato al Palmeiras, è un 2004 forte, con grande gamba. Sulla destra si deve intervenire perché Dodô dovrebbe partire e questo calciatore mi entusiasma. Non costa però meno di 10-15 milioni.
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Sugli esterni—
Sugli esterni in attacco c’è da capire se Grosso vorrà qualcuno con cui ha già lavorato. Laurientè mi piace molto, Volpato è diverso ma può costare meno. Cancellieri non mi scalda, da capire se verranno trattenuti Harrison e Gudmundsson, che non è stato neanche lontano parente di quello visto al Genoa da quando arrivato alla Fiorentina. Ha mostrato fragilità sia in campo che fuori.
Sul possibile dopo Kean—
Vendere Kean oggi è un alto rischio, perché dovresti venderlo ad una cifra molto inferiore alla scorsa estate. Se non si fa avanti un club inglese, che può far saltare il banco, difficile salire sopra i 30 milioni più bonus. Dipende molto dalla volontà del ragazzo, ma da lui ripartirei, a patto di risolvere certe frizioni e ritrovarlo con la testa giusta, capendo chi mettergli accanto. Mi piace molto Echeverri, del Manchester City, che può partire anche in prestito. È del 2006 e nell’ultima esperienza al Girona non ha reso, ma se gli si trova la chiave giusta... In un 4-3-3 può essere un profilo da cui la Fiorentina potrebbe ricavare le sue fortune.
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