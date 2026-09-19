L'ex difensore viola, Dario Dainelli, è intervenuto ai microfoni di RTV38 in vista della sfida di domenica tra Fiorentina e Napoli. Queste le sue parole:

Nicolò mi piace molto per la sua capacità di gestire la palla e per il dinamismo che riesce a garantire. Se riuscirà a trovare maggiore fiducia e personalità durante le partite, sono convinto che potrà fare molto bene. Può essere un regista alla Liverani? Forse Fabio aveva una visione di gioco ancora più sviluppata e cercava maggiormente la giocata in profondità, mentre Fagioli è più veloce. Credo possa giocare insieme a Oulai, anche se condivido l'idea che in questo momento la squadra abbia bisogno soprattutto di equilibrio e di punti di riferimento.