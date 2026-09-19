Le parole dell'ex difensore viola sulla sfida di domani al Franchi
VIDEO - Vanoli: "La parola chiave è equilibrio. Cosa sto cercando di insegnare"
L'ex difensore viola, Dario Dainelli, è intervenuto ai microfoni di RTV38 in vista della sfida di domenica tra Fiorentina e Napoli. Queste le sue parole:
Il Napoli è una forte con un allenatore forte che non ha avuto una buona partenza, ma sono cose che possono capitare. Se entri nel dettaglio poi scopri che hanno avuto episodi sfavorevoli come contro l'Inter e anche molti giocatori infortunati. A Firenze è tornato Vanoli. Secondo me farà bene, i giovani sanno cosa devono dimostrare e lui è molto bravo nel motivarli; sta portando gli stimoli giusti. I "vecchi", invece, hanno fame e sanno come lavorare. Vedo un'ottima intesa tra squadra e allenatore.
Su Fagioli
Nicolò mi piace molto per la sua capacità di gestire la palla e per il dinamismo che riesce a garantire. Se riuscirà a trovare maggiore fiducia e personalità durante le partite, sono convinto che potrà fare molto bene. Può essere un regista alla Liverani? Forse Fabio aveva una visione di gioco ancora più sviluppata e cercava maggiormente la giocata in profondità, mentre Fagioli è più veloce. Credo possa giocare insieme a Oulai, anche se condivido l'idea che in questo momento la squadra abbia bisogno soprattutto di equilibrio e di punti di riferimento.
Su Dragusin
Ha una grande struttura fisica ed è molto forte nel gioco aereo, ma deve poter giocare con la libertà necessaria per mettere in mostra le sue qualità. Nei suoi primi mesi a Firenze non era riuscito a esprimersi al meglio, mentre adesso mi sembra che stia ritrovando i suoi livelli.
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