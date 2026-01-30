Manuel Parlato, giornalista da Napoli, ha parlato su Italia7 durante 30° minuto in vista della sfida che la formazione di Antonio Conte dovrà affrontare contro la Fiorentina:
Da Napoli: “Squadra ridotta all’osso. Vanoli rischia la panchina”
Bisogna capire che tipo di contraccolpo psicologico può avere l'eliminazione dalla Champions. E' una squadra ridotta all'osso che gioca a distanza di pochissimo tempo rispetto alle altre italiane. Per la formazione non ci si inventa nulla, si vedrà la stessa vista contro il Chelsea. Contro la Fiorentina Lukaku e Giovane partiranno dalla panchina. E' una partita complicata, la Fiorentina verrà a vendere cara la pelle con Vanoli che rischia la panchina.
