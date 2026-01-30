Viola News
Da Napoli: “Squadra ridotta all’osso. Vanoli rischia la panchina”

Le ultime da Napoli in vista della partita contro la Fiorentina
Redazione VN

Manuel Parlato, giornalista da Napoli, ha parlato su Italia7 durante 30° minuto in vista della sfida che la formazione di Antonio Conte dovrà affrontare contro la Fiorentina:

 Bisogna capire che tipo di contraccolpo psicologico può avere l'eliminazione dalla Champions. E' una squadra ridotta all'osso che gioca a distanza di pochissimo tempo rispetto alle altre italiane. Per la formazione non ci si inventa nulla, si vedrà la stessa vista contro il Chelsea. Contro la Fiorentina Lukaku e Giovane partiranno dalla panchina. E' una partita complicata, la Fiorentina verrà a vendere cara la pelle con Vanoli che rischia la panchina.

