Monti: “Le parole di Commisso sono pesanti. Voglio una Fiorentina avvelenata”

"Le parole di Commisso sono importanti, e mi auguro che possa mantenere questo filone. Vuol dare lungimiranza ala Fiorentina . Nel settore giovanile hanno fatto tantissimo negli ultimi anni, dato che sfornano giocatori in continuazione, alimentando le risorse del club. Se di calcio se ne occupa Paratici ed il suo team, se il presidente fa il presidente, potrebbe essere interessante la prossima Fiorentina. Però anche quando Rocco arrivò nel 2019 le parole furono moltissime , bisogna mantenere alto il valore delle parole pronunciate."

La stagione

"Salvarsi è l'unico obiettivo. Mi piacerebbe fare punti domani, dato che il Napoli è tosto. Conte è un professionista vero, mi piacciono i suoi metodi, è sul pezzo. A Napoli però ci sono delle possibilità di fare punti. Spero di vedere una Fiorentina avvelenata, vogliosa di fare punti. Io vorrei fare quei 25 punti, che in un campionato normale sarebbero un risultato deludente, ma qui vanno fatti. La Fiorentina ha il dovere di farci rimanere in A, poi a giugno si vedrà. Le partite come quella di Coppa Italia sembrano ancora quelle di inizio stagione. Chiaramente il Napoli non ha il vero centrocampo, ed i loro obiettivi sono cambiati. Io adesso con 17 punti in classifica le scommesse sul mercato non le faccio, Disasi non giocava da un sacco."