Vergara, lo scopritore: “Pensavo venisse a Firenze. Goretti stravede per lui”

Salvatore Lodi, procuratore che ha scoperto Antonio Vergara, ha parlato su Italia7 durante 30° minuto sul giocatore del Napoli in vista della sfida contro la Fiorentina:
Dispiace vedere la viola in questo stato, mi auguro riesca a risollevarsi. Fa male vederla in questa classifica. Vergara? Aveva solo 9 anni e il Napoli fu bravo e rapido a soffiarlo. Contro la Primavera della Fiorentina fece un gran gol. E' un giocatore forte nella testa, è duttile: può fare 4/5 ruoli. La sfortuna del Napoli ha fatto la fortuna di Vergara. Senza gli infortuni non giocava. Ero convinto venisse a Firenze perché Goretti stravede per Vergara.
Il Napoli—
Non mi aspettavo l'esclusione dalla Champions. Il Napoli ha una rosa di altissimo livello, ma domani sarà stanco e con le energie mentali appannate. Nove punti di distanza dall'Inter sono tanti, ma adesso ha solo il campionato per cui tutto può succedere.
