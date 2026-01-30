Amoruso: “Goretti ha voluto Paratici. La rosa? In 2 anni sarà stravolta”

"Commisso di soldi nella Fiorentina ne ha spesi, non sempre così bene. Adesso a Firenze c'è una persona che di calcio se ne intende, come Paratici, voluto fortemente da Goretti , per quello che so io. Con Paratici si inizia a lavorare con una visione calcistica più profonda, ed il nuovo corso guidato da Giuseppe è partito bene. Va data l'impressione reale di essere una società ambiziosa. Mi aspetto una società leggermente più presente , qualcuno la faccia la deve mettere nei momenti brutti. Il Napoli è in un momento delicato, la piazza inizia a borbottare un po', ed hanno tante insicurezze dietro. La Fiorentina domani farà sfogare il Napoli, e deve sfruttare gli errori degli azzurri, sbagliando il meno possibile"

"Ferrari avrà un ruolo importante, sarà il tramite tra la proprietà e la parte tecnica, dirigenti e giocatori. Certamente non si occuperà della parte tattica, o cose simili. Credo che Paratici si porterà alcuni dei suoi uomini. La domanda è una, cosa chiede la famiglia Commisso a Paratici. In 4 anni e mezzo che cosa si vuole fare, risultati, metodologia? Gli errori difensivi anche lo scorso anno non mancavano, De Gea ti ha portato 10-15 punti. Comuzzo ancora non ha le capacità di guidare la difesa, ha bisogno di qualche che lo guidi. Tra Pongracic e Comuzzo mi pare che non ci sia intesa, non si attraggono, è la mia sensazione. Harrison ha bisogno di lanciarsi la palla e crossare, non dribbla molto. Per me questa squadra nel prossimo anno e mezzo sarà completamente stravolta, e quindi si lavora già in una direzione diversa."