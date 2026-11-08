Billy Costacurta ha analizzato il momento di Fiorentina e Juventus a Sky. Le sue parole:

"Sono due squadre che probabilmente, a livello psicologico, non sono in una situazione idilliaca. In realtà, a livello di risultati, la Juve nelle ultime quattro partite ne ha vinte tre. La Fiorentina ha fatto quattro punti nelle ultime due partite. Quindi sono due squadre che, in un certo senso, mi sembra si siano riaccese o accese, a seconda dei punti di vista. Mi aspetto una partita in cui ci sarà tanta qualità da una parte. Io vedo la Fiorentina: la qualità davanti è meravigliosa, la guardo sempre volentieri. Dietro mi sembra che soffrano un pochino troppo, mentre la Juve mi sembra una squadra ripresa. Spalletti, in questo caso, secondo me è riuscito a legarli un pochino di più"