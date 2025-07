Cecchi: “Mi dispiacerebbe veder partire Beltran. Sogno la vittoria a Lipsia”

Le parole del giornalista Stefano Cecchi sulla stagione che attende la Fiorentina e su cosa manca dal mercato per completare la rosa

Redazione VN 31 luglio - 14:08

Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare delle tematiche più importanti di casa viola:

"Stefano Pioli ha rinunciato a tantissimi soldi per tornare alla Fiorentina. Anche Moise Kean ha rifiutato offerte economiche altissime per rimanere a Firenze. C'è davvero un'aria diversa che porta all'appartenenza per questi colori. L'idea di vedere ancora Dodò titolare nella prossima stagione mi tranquillizza. Fortini potrebbe essere una buona alternativa. Il sentimento positivo della piazza è giustificato dalle conferme dei migliori della rosa."

Beltran — "Mi dispiacerebbe veder partire Beltran, visto il 3-4-2-1 proposto da Pioli. Questo modulo potrebbe essere perfetto per l'argentino. Nei due trequartisti dietro Kean ci starebbe alla grande. Lo considero, ugualmente, una piccola delusione e anche la società farebbe comunque bene a lasciarlo partire per una buona offerta come quella del Flamengo."

"Questo è l'anno del sogno" — "Secondo me non vedremo mai Kean-Gudmundsson-Dzeko insieme. In questo caso i centrocampisti dovrebbero fare un lavoro enorme per coprire le lacune difensive. Pioli è il migliore allenatore degli ultimi anni e sono convinto che insieme alle conferme dei giocatori dell'annata passata e agli arrivi di questo mercato, potrà fare davvero bene. L'idea di poter alzare un trofeo c'è, però la scaramanzia è tanta. Questo è l'anno del sogno, quindi tanto vale lasciarci andare. Voglio pensare di poter alzare la Conference a Lipsia. Con Ranieri con in mano la coppa dopo tutti questi anni."