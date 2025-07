SOCIAL – Selfie e risate, Gosens fotografa i dormienti in aereo. E Gud risponde

Mentre la Fiorentina prende il volo verso l’Inghilterra per dare il via alla seconda parte della tournée estiva, c’è chi ha pensato bene di rompere la monotonia del viaggio con un pizzico d’ironia. Robin Gosens, ha postato un simpatico selfie sul proprio profilo Instagram: sorridente in primo piano, dietro di lui tre compagni profondamente addormentati. I "dormienti" in questione? Albert Gudmundsson, Christensen e Ndour.