Dzeko vice Kean? Non secondo il CorSport: “Per Pioli è una seconda punta”

Il bosniaco ha giocato anche da centravanti, ma la sua presenza non escluderebbe l'arrivo di un altro numero 9

Edin Dzeko è stato a conti fatti il primo arrivo della stagione 2025/26, anche se alla fine la sua firma è giunta dopo quelle di Fazzini e Viti. Presente fin dall'inizio nel ritiro del Viola Park, si è fatto notare per la sua ormai proverbiale professionalità ed è stato schierato sia con Kean - contro la Primavera - sia senza l'attaccante della Nazionale - contro il Grosseto.

Il Corriere dello Sport in edicola oggi assicura che secondo il tecnico Stefano Pioli, il bosniaco è da considerare una seconda punta, un attaccante di raccordo che occuperebbe uno dei due posti alle spalle della prima punta. Per questo, sul mercato, mancherebbe ancora un alter ego dell'ex Juventus, e in caso di partenza di Beltran il profilo da ricercare sarebbe proprio quello.