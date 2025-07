VN – L’offerta del Flamengo per Beltran: lui riflette, Fiorentina sul ricambio

La Fiorentina è orientata ad accettare la proposta per Beltran che adesso riflette sul trasferimento in Brasile, al Flamengo

La trattativa tra la Fiorentina e il Flamengo per Lucas Beltràn è in stato molto avanzato, come vi abbiamo raccontato. Il Mengao si è fatto avanti con decisione negli ultimi giorni, informando il club viola di essere disposto a pagare 12 milioni più bonus per aggiudicarsi l'attaccante argentino. Un'offerta che va molto vicino alla richiesta di 15 milioni della Fiorentina. Al giocatore il club brasiliano offre un contratto sino al 31 dicembre 2029. Il club viola è pronta a dire sì, adesso dipende dal classe 2001.