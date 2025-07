CorSport: “La Fiorentina vorrebbe cedere Beltran al Flamengo. Lui aspetta il River”

Lucas Beltran è sempre più vicino all’addio alla Fiorentina. Il club viola gli ha chiaramente fatto intendere di non voler puntare su di lui per la prossima stagione, motivo per cui si sta cercando una soluzione in uscita. Il giocatore è tra i pochi esuberi in grado di garantire un introito importante, e la società di Rocco Commisso chiede almeno 15 milioni di euro per lasciarlo partire, cifra che consentirebbe di limitare la minusvalenza rispetto ai circa 18 milioni spesi per acquistarlo.