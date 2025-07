CorSport: “Esposito a Firenze dopo la cessione di Beltran. Ma non è una priorità”

La Fiorentina, nelle prossime settimane, dovrà occuparsi della gestione degli esuberi, tra cui spiccano nomi come Nzola e Ikoné, attualmente fuori dal progetto tecnico e considerati corpi estranei. Anche Lucas Beltran, pur facendo parte del gruppo allenato da Pioli, è sul mercato: dopo l’interesse del River Plate, ora è il Flamengo a farsi avanti. Il club brasiliano starebbe preparando un’offerta da 15 milioni, cifra superiore ai 10 richiesti dalla società viola, che al momento non ha ancora ricevuto una proposta ufficiale.

L’eventuale cessione di Beltran potrebbe innescare nuove dinamiche sul mercato in entrata. Pioli, intenzionato a puntare su moduli offensivi come il 3-4-1-2 o il 3-4-2-1, avrebbe bisogno di un rinforzo nel reparto avanzato, e uno dei nomi tornati in orbita è quello di Sebastiano Esposito, già sondato in precedenza ma ancora indeciso sul suo futuro. Il tecnico punta su una squadra con più soluzioni offensive e la partenza di un attaccante come Beltran aprirebbe la strada a nuovi arrivi.