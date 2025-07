Di Marzio: trattativa avanzata Fiorentina-Flamengo, da convincere Beltran

Lucas Beltran potrebbe lasciare la Fiorentina e tornare in Sudamerica: il Flamengo ci prova, ma va convinto il giocatore

La trattativa tra la Fiorentina e il Flamengo per Lucas Beltràn è in stato molto avanzato. A dirlo è Gianluca Di Marzio. Il noto esperto di mercato di Sky Sport ritorna sul grande interesse dei brasiliani. Il Mengao ora cerca di convincere Beltràn ad accettare la destinazione.

I viola chiedono almeno 15 milioni di euro per lasciarlo partire, cifra che consentirebbe di limitare la minusvalenza rispetto ai circa 18 milioni spesi per acquistarlo. Il Flamengo si è fatto avanti con decisione, informando la Fiorentina di essere disposto a pagare la cifra richiesta. Tuttavia, l’ostacolo principale rimane la volontà del giocatore. Beltran, infatti, non è del tutto convinto dalla destinazione brasiliana, anche se un’offerta economica particolarmente vantaggiosa potrebbe fargli cambiare idea.