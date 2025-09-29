Il noto giornalista, Stefano Cecchi, è stato ospiti negli studi del Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole sul brutto periodo in casa viola:
Cecchi: “La Fiorentina è l’isola che non c’è. Perché Prandelli non è in società?”
La Fiorentina non può essere questa, deve esserci qualcosa che la indebolisce; non può andare a giocare contro una delle squadre meno attrezzate del campionato e farli sembrare fenomeni. Ieri il Pisa si era schierato con un 3-5-2 classico, ma la cosa che differenziava le due squadre era la fame e la voglia di vincere. I giocatori della Fiorentina in questo momento sono le loro brutte copie. Il problema non è stato il mercato, lo zoccolo duro di questa squadra è lo stesso che lo scorso anno è arrivato sesto in classifica.
Sono il primo a dire che Pioli deve battere un colpo, ma lasciamoglielo fare senza tutto questo astio. La Fiorentina è "l'isola che non c'è" e trovarla non spetta a Capitan Uncino ma a chi è alla guida del timone. A quello che ora rivorrebbero Palladino ricordo che l'anno scorso eravamo ad Empoli pareggiando 0-0 senza tirare mai in porta. La differenza? Che Kean tirava due volte e una andava in porta, quest'anno non è così. Il rigore per il Pisa io lo avrei dato, al contrario, il gol del Pisa era giusto annullarlo. La squadra da un'idea di impotenza nel creare occasioni; quanti palloni sono arrivati a Kean? Se anche giocatori come Mandragora e Gosens non raggiungono la sufficienza c'è sicuramente qualcosa che non va.
Ma perché Prandelli non viene preso nella società viola? Mettiamo dentro la Fiorentina uomini come lui: che sanno di calcio, di Firenze e che tengono alla città. Prandelli ci starebbe da Dio nella società, dove probabilmente c'è bisogno di qualcuno che mastichi calcio, a volte anche il direttore sportivo deve essere accompagnato nelle scelte.
Stagione finita? Assolutamente no. Ripeto, questa non è la Fiorentina. Io oggi ho l'idea che la squadra non sia gruppo, è in contrasto con sé stessa.
Bilancio di Pradé? Io non sono un suo fan, ma se guardiamo entrambe le fasi alla Fiorentina il bilancio è più positivo che negativo. Non gli darei 8 ma nemmeno insufficiente.
