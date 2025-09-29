Cecchi: “La Fiorentina è l’isola che non c’è. Perché Prandelli non è in società?”

Sono il primo a dire che Pioli deve battere un colpo, ma lasciamoglielo fare senza tutto questo astio. La Fiorentina è "l'isola che non c'è" e trovarla non spetta a Capitan Uncino ma a chi è alla guida del timone. A quello che ora rivorrebbero Palladino ricordo che l'anno scorso eravamo ad Empoli pareggiando 0-0 senza tirare mai in porta. La differenza? Che Kean tirava due volte e una andava in porta, quest'anno non è così. Il rigore per il Pisa io lo avrei dato, al contrario, il gol del Pisa era giusto annullarlo. La squadra da un'idea di impotenza nel creare occasioni; quanti palloni sono arrivati a Kean? Se anche giocatori come Mandragora e Gosens non raggiungono la sufficienza c'è sicuramente qualcosa che non va.